Il 2023 ai saluti. Dalle bombe d’acqua alle sorelle morte, dodici mesi di cronaca

Sfogliando le pagine che hanno caratterizzato questo 2023 ci sono avvenimenti che affiorano nei ricordi e che si fa fatica a dimenticare. Prime tra tutti le alluvioni di maggio e giugno, che hanno messo in ginocchio diverse attività, fatto scappare famiglie dalle proprie abitazioni e creato disagi, tra frane, smottamenti e allagamenti, un po’ in tutta la provincia. Non sarà ai livelli del 2022, ma anche quest’anno è stato funestato da diversi incidenti sul lavoro, l’ultimo appena pochi giorni fa, all’inizio di dicembre, quando un operaio di 45 anni è morto dopo essere stato travolto da un bobcat in un cantiere di Visso: cinque le vittime sul lavoro in un anno. Si è chiusa con un lieto fine, invece, la caduta di un operaio in un pozzo in un cantiere della Pedemontana, grazie all’impegno dei vigili del fuoco che lo hanno recuperato. Tra i fatti di cronaca che più hanno scosso le nostre comunità, quella del piccolo di appena un anno e mezzo precipitato dal balcone dell’abitazione di alcuni parenti al quarto piano di un palazzo a Civitanova, lo scorso 28 ottobre. Il piccolo ha lottato per oltre un mese al Salesi di Ancona, ma purtroppo non ce l’ha fatta. Il 2 maggio la tragedia di Samanta Marchegiano, studentessa di 24 anni, trovata senza vita nella vasca da bagno della sua casa a Macerata, mentre a dicembre è stata scoperta a Recanati un’altra tragedia della solitudine, quella delle due sorelle Stortini, Luisa Berenice di 69 anni e Piermaria Luigia di 71, trovate morte in casa a distanza di almeno due mesi dal decesso. Una storia che ha riportato alla mente quella dalla famiglia Canullo di Macerata che, quest’anno, si è chiusa con l’archiviazione dell’inchiesta sui tre indagati. Il 2023 ha visto anche la conferma dell’ergastolo per Innocent Oseghale per la morte della 18enne Pamela Mastropietro e la condanna a 24 anni di Filippo Ferlazzo per la morte di Alika Ogorchukwu, l’ambulante nigeriano ucciso a Civitanova.