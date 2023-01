"Il 2023 è l’anno del Pnrr: al via tanti lavori"

Il sindaco di Belforte del Chienti Alessio Vita tira le somme per il 2022 e guarda all’anno appena iniziato, "l’anno del Pnrr", dice. E annuncia l’inizio dei lavori della nuova piazza. Tra gli obiettivi valorizzare ancora di più il Polittico del Boccati.

Che anno è stato il 2022? Quali priorità per il 2023?

"Nel 2022 abbiamo portato avanti idee e iniziative, come la rassegna Un Bel Forte, che ha visto il coinvolgimento di cittadini e attività. Dal punto di vista dei lavori, abbiamo concluso il rinnovamento di piazza dell’Unità, l’abbattimento delle barriere architettoniche del cimitero, l’efficientamento energetico di molti edifici comunali e l’installazione dei sistemi di ventilazione in tutte le scuole. Il 2023 è l’anno del Pnrr: prenderanno avvio i lavori relativi a diverse strade comunali e vicinali e a via Camilluccia, importanti collegamenti del nostro Comune. È previsto poi l’inizio dell’intervento della nuova piazza del capoluogo, visto l’assenso ricevuto dalla Soprintendenza sul progetto presentato. Proseguiremo poi con l’efficientamento dell’illuminazione pubblica e lavoreremo per realizzare una Cer".

Novità sulla casa di riposo?

"Il Comune di Belforte del Chienti, in accordo l’unione montana Monti Azzurri e i Comuni di Caldarola, Camporotondo, Serrapetrona e Cessapalombo ha ottenuto il nullaosta da parte degli organi ecclesiastici per l’acquisto del Monastero delle Clarisse, che si trova nel capoluogo. Ora stiamo valutando quello che potrebbe essere l’investimento necessario per adeguare la struttura alle normative, dopodiché si procederà all’acquisto".

Tramite la parrocchia, Belforte ha ospitato famiglie ucraine. Come procede?

"Attualmente sono ospitate dieci persone tra parrocchia e strutture private. Dopo un periodo iniziale complicato l’accoglienza è andata a regime, grazie anche al lavoro dei volontari".

Progetti per il turismo?

"Stiamo puntando molto sulla valorizzazione del Polittico del Boccati custodito nella Chiesa di Sant’Eustachio grazie alla collaborazione con i Comuni di Serrapetrona e Monte San Martino, con i quali abbiamo dato il via ad un biglietto per visitare i tre Polittici. Abbiamo avuto un buon riscontro e l’obiettivo per il 2023 è migliorarne il funzionamento".

Lucia Gentili