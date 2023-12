Il 2024 è l’anno delle scuole. Ecco lavori e traslochi

È stata approvata dal Consiglio comunale di ieri pomeriggio la deliberazione letta dal sindaco di Tolentino, Mauro Sclavi, sulla richiesta alla Provincia di una soluzione per il trasferimento dell’istituto Filelfo. Dodici voti i favorevoli (tutta la maggioranza e la minoranza PdCivico22) e quattro astenuti (la minoranza Fratelli d’ItaliaTolentino nel Cuore). La seduta, che si è accesa su questo punto all’ordine del giorno, è iniziata però con una comunicazione del primo cittadino sull’abbandono selvaggio di rifiuti. "Partendo da alcune segnalazioni sul gruppo social "Sei di Tolentino se…" abbiamo chiesto agli agenti di Polizia locale di acquisire le immagini delle telecamere – ha detto Sclavi -. È stata lasciata infatti una cucina a bordo strada, in contrada San Diego e altrove. Stiamo cercando i responsabili".

Poi il Consiglio è entrato nel vivo. Nel documento votato dall’assise, che sarà trasmesso al presidente della Provincia Parcaroli (e al governatore Acquaroli e all’Ufficio scolastico regionale), ha suscitato perplessità di parte dell’opposizione anche questo aspetto: si chiede a Parcaroli di "rivalutare le proprie precedenti posizioni alla luce della possibilità di trasferire tutti gli studenti attualmente delocalizzati in via Ficili utilizzando sia i locali dell’ex Filelfo per le classi del Classico sia i locali di Palazzo Europa attualmente adibiti a sede comunale per le classi dello Scientifico". "Ma dove, eventualmente, pensate di spostare gli uffici comunali?", ha chiesto – invano – la Prioretti. In risposta alle interrogazioni, invece, il sindaco ha spiegato: "Il 2024 sarà l’anno del cambiamento, per gli interventi che interesseranno vari istituti. Sotto le feste natalizie, al plesso ‘815, inizieranno i lavori per ospitare, oltre alle tre classi della primaria già esistenti, tutti i bimbi dell’asilo Green durante il periodo di ricostruzione di quest’ultimo; trattandosi di un’opera Pnrr, dovrà essere realizzata in tempi contingentati, un anno e mezzo. A metà gennaio dovrà essere approvato il progetto definitivo della Lucatelli (9 milioni); lunedì prossimo toccherà al documento preliminare per la progettazione del Grandi (i 3 milioni non sono più sufficienti)". Il sindaco ha ribadito poi la volontà, fin dal suo insediamento, di cambiare l’ordinanza 33. "A differenza della precedente amministrazione – ha dichiarato –, che aveva la vocazione di andare a comprare dal privato, noi non vogliamo acquistare l’edificio ex Pie Venerini. E vogliamo lasciare la scuola Don Bosco dove sta, in centro storico, migliorandola sismicamente".