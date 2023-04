Il 25 aprile nel libro del morrovallese Latini

Sulle righe del libro "Ricordando le invasioni nella terra di Morro e i giorni della liberazione nel 1944", del morrovallese Mario Latini, lette dal sindaco Andrea Staffolani, si sono svolte ieri le celebrazioni per l’anniversario della Liberazione. Dopo la Santa Messa, che quest’anno si è spostata all’auditorium San Francesco a Borgo Marconi, il primo cittadino, affiancato dal sindaco del consiglio comunale dei ragazzi Noemi Paolucci, dalle autorità militari e delle associazioni cittadine, ha incontrato la banda musicale "G. Verdi" nel piazzale dell’arena San Francesco. Da qui il corteo è partito in direzione del Monumento ai caduti di via Medaglie d’Argento.