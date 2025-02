Il 27enne Stefano Vallesi eletto segretario provinciale di Azione

Un 23enne è il nuovo segretario provinciale di Azione. Si tratta del civitanovese Stefano Vallesi, eletto all’unanimità nell’assemblea provinciale di domenica al Solarium. Vallesi sarà affiancato dal vicesegretario Alessio Botticelli di Matelica, mentre come presidente provinciale ecco il veterano Ivo Costamagna. Infine, è l’avvocato maceratese Federico Valori a entrare nell’assemblea nazionale. Hanno votato quasi 100 persone, chiamate a esprimersi anche per il congresso nazionale che ha sancito la conferma del segretario Carlo Calenda, con l’85,8% dei voti contro il 14,2% dell’onorevole Giulia Pastorella. Nel Maceratese, Calenda ha ottenuto circa il 75% e Pastorella il 25%. Per l’occasione, visita istituzionale del sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica con il presidente del consiglio Fausto Troiani, in rappresentanza rispettivamente di Forza Italia e Vince Civitanova. "Sia il sindaco – riferisce Costamagna – che il presidente del consiglio hanno fatto riferimento alla volontà di trovare terreni programmatici comuni che potrebbero essere il presupposto per future alleanze. Entrambi hanno anche espresso parere favorevole alla intitolazione di una via a Craxi". Presenti anche i rappresentanti di sigle alleate come il segretario regionale di +Europa Cora Fattori, i segretari provinciale e regionale del Partito socialista italiano, Mario Paglialunga e Sandro Scipioni, il coordinatore provinciale di Orizzonti liberali Riccardo Cogliandro.

f. r.