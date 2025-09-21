Il 35esimo anno dell’Unitre. Iscrizioni al via da martedì

L’Unitre di Tolentino celebra quest’anno il 35esimo dalla fondazione. Le iscrizioni aprono martedì e proseguono fino al 10 ottobre alla segreteria di via Rutiloni (martedì e giovedì dalle 9 alle 12, mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle 18.30). Molte sono le novità introdotte, sia nei corsi che nei laboratori, per la ricorrenza. Sul fronte corsi accademici: "Il tempo del gioco e della festa, dall’antichità all’età contemporanea" (gestito direttamente dall’Università di Macerata, tramite un accordo di collaborazione), aperto a tutti, anche ai non iscritti; 4 microcorsi "Storia dell’Italia contemporanea", "Letteratura greco-latina", "Per conoscere e amare la musica", "Viaggi straordinari". Per le lingue: "Inglese corso serale per principianti" e "Spagnolo corso intermedio" (per chi ha già qualche conoscenza della lingua). Si confermano i tradizionali insegnamenti di arte, letteratura, cinema, civiltà del passato, radici, cibo e benessere, lingua inglese e spagnola. Si tengono tutti al Politeama, lingue escluse. I corsi accademici hanno il privilegio di andamento monografico, quindi contemplano, per ogni lezione, un diverso docente. Per i richiestissimi laboratori le novità sono: "Disegno dal vero", due diversi livelli per "Scacchi" e "Decorazione" (come stage per apprendere l’antica tecnica Ebru relativa alle carte colorate). Si confermano sette diversi laboratori riguardanti il "movimento per la salute del corpo", tre "artistici" e quattro "manuali" per i cosiddetti laboratori al femminile. E l’"Informatica utile" per insegnare a espletare pratiche di ogni genere. Sul sito dell’associazione www.unitretolentino.blogspot.com è possibile consultare tutto il programma nel dettaglio, con il calendario. L’evento celebrativo per l’inaugurazione del 35esimo anno accademico sarà aperto anche ai non iscritti e si terrà il 18 ottobre alle 17 al Politeama, con una prolusione nuova e originale a tre voci, sul tema degli "angeli" nelle tre grandi religioni monoteiste: Islam, Buddismo e Cristianesimo. Non mancheranno le feste sociali da condividere con associati e professori.

Lucia Gentili