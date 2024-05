"Il 5x1000 all’ateneo, più valore per tutti"

"Donate il 5x1000 all’università". È l’appello che il rettore Unimc John McCourt lancia per favorire la crescita dell’ateneo e offrire ulteriori possibilità alla sua popolazione studentesca. "L’Università di Macerata è una presenza importante sul territorio, utilizzeremmo questi fondi per la vita comunitaria; li destineremmo a progetti come Unifestival, al coro e al teatro, oltre che all’acquisto di bici elettriche, su cui anche il Comune sta investendo con le stazioni di ricarica. Implementeremo tutto quello che riguarda la vita culturale, ricreativa e sportiva della comunità".

L’università ha al momento 300 persone che contribuiscono tramite il 5x1000. "Rispetto ad altri atenei è un dato molto più basso" ha detto il rettore. "Vorremmo incentivare il benessere a tutto tondo dei nostri studenti – ha sottolineato Domenico Panetta, direttore generale Unimc –. Il valore dell’università per la città di Macerata è molto importante. Far crescere l’università dal punto di vista della solidità economica è fondamentale per le ricadute e l’indotto che può generare per tutti i servizi del territorio. Auspichiamo che i donatori aumentino, tra famiglie e imprese". Attualmente l’università riceve dal 5x1000 tra i 15 e i 20mila euro l’anno. Nel 2022 l’ateneo ha stimato redditi per circa 43 milioni di euro, ed è una comunità di 10mila persone con 600 dipendenti. "Abbiamo molte idee su come utilizzare le somme - ha aggiunto –. Riqualificheremo i giovedì studenteschi in maniera costruttiva, culturale. Abbiamo già preso contatti con associazioni per dibattiti e scambi". Le iscrizioni a Unimc nel frattempo aumentano: per l’anno accademico 23/24 si registra un aumento del 2,17 per cento.