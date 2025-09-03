Il tram di Bologna

Massimo Pandolfi
Il tram di Bologna
Cronaca"Il 77% acquista senza il mutuo"
3 set 2025
LORENZO PASTUGLIA
"Il 77% acquista senza il mutuo"

A Macerata il mercato immobiliare si muove con prudenza ma mostra segnali di fiducia, soprattutto per chi cerca la prima...

Gabriella Tasso, titolare di CasaTasso

A Macerata il mercato immobiliare si muove con prudenza ma mostra segnali di fiducia, soprattutto per chi cerca la prima casa. A spiegarlo è Gabriella Tasso, titolare di CasaTasso. Nel 2024 a Macerata "ci sono state 428 compravendite, il 6,8% in più rispetto al 2023 – dice –. Se però allarghiamo lo sguardo all’intera provincia, l’anno scorso sono state 3.361, con una crescita dell’8,6% sul 2023. Significa che c’è movimento e che le famiglie continuano a credere nell’investimento immobiliare, anche se con molta attenzione ai prezzi e alle condizioni di mercato. La maggior parte degli acquisti, circa il 61%, riguarda la prima casa. Poco meno del 31% invece è legato alla seconda, come investimento. C’è poi una quota più ridotta, pari al 7-8%, che ha interessato immobili destinati ad attività commerciali o professionali". Un segnale importante, che mostra come il mattone resti percepito "come bene rifugio e strumento di stabilità per le famiglie". Il tema dei mutui resta centrale, ma non riguarda tutti: "Quasi il 77% degli acquisti da noi avviene senza ricorso a mutuo. Chi lo richiede, circa il 23%, tende a coprire anche quote molto alte del valore dell’immobile, fino al 90%. In generale, vediamo che chi ha la possibilità preferisce limitare l’indebitamento, grazie anche al sostegno delle famiglie o alla vendita di un immobile precedente". E i giovani? "C’è sicuramente più movimento tra gli under 35 – spiega Tasso –, anche se restano ancora una minoranza rispetto a chi ha dai 40 anni in su". Gli appartamenti più richiesti "vanno tra 80 e 120 metri quadrati, con due camere e due bagni – dice –. Le zone semicentrali sono molto ricercate per comodità, ma interessa anche la prima periferia, purché si tratti di immobili recenti o tecnologicamente all’avanguardia. In generale si nota un’attenzione crescente alla sostenibilità". La fiducia che si respira "è leggermente maggiore rispetto al 2024, un segnale importante per tutto il comparto".

