C’è voluta l’intera mattinata per il sindaco Pepa e gli assessori per portare il saluto ai bimbi e ai ragazzi delle scuole recanatesi per l’inizio di anno scolastico. Un momento istituzionale di rito, e l’occasione per incontrarsi con insegnanti e dirigenti per verificare eventuali interventi migliorativi per i vari plessi. Il sindaco Pepa ad alunni e studenti ha detto di sentirsi "come il babbo di una grande famiglia". Sono 867 gli studenti iscritti all’Istituto comprensivo Gigli di cui 178 alla scuola materna, 456 alla primaria e 233 alla secondaria Patrizi. All’istituto comprensivo Badaloni invece sono 834: i piccoli della scuola dell’infanzia sono 211, alla primaria 306 e alla secondaria San Vito 317. A questi si aggiungono anche i 39 piccolini, di cui 24 nuovi, che frequentano il nido comunale ancora ospite della scuola primaria Le Grazie per permettere la realizzazione dei lavori per l’ampliamento degli spazi della sede di via Vogel, da 39 a 100 posti, l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico: a disposizione dal Pnrr ci sono circa due milioni e 250mila euro. "Oggi per voi inizia una nuova avventura – ha commentato il sindaco Pepa –. A scuola non s’impara soltanto a studiare, ma anche e soprattutto i valori di convivenza, amicizia e rispetto verso gli altri: come amministrazione saremo vicini a voi, alle insegnanti e alle vostre famiglie per far sì che possiate vivere questi anni importanti in un ambiente sereno e innovativo. Vi auguro di trascorrere l’anno scolastico con consapevolezza, impegno e passione".

Il sindaco si è poi fermato a parlare con gli studenti, accogliendo le loro richieste: i più piccoli hanno espresso il desiderio di avere più attività ludiche, mentre con i più grandi ha affrontato il discorso dell’importanza delle regole, raccomandandosi di aiutare le insegnanti nel loro prezioso compito educativo. A tutti ha ribadito l’importanza di coltivare sempre i valori del rispetto per il prossimo, per i docenti e per i genitori. Si è trattato, di fatto, un primo giorno di scuola anche per la nuova amministrazione che ha fortemente voluto che da quest’anno tutti i bimbi delle scuole recanatesi avessero il saluto ufficiale della giunta, attraverso la presenza nei plessi anche del vicesindaco Roberto Bartomeoli e degli assessori Sabrina Bertini, Emanuela Pergolesi, Maurizio Paoletti ed Ettore Pelati.

Antonio Tubaldi