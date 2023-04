Il baby Alfiere della Repubblica stupisce ancora Riccardo Amicuzi primo ai Campionati di filosofia

Non smette di stupire il portopotentino Riccardo Amicuzi, 16 anni appena, che malgrado la giovanissima età può vantare il prestigioso titolo di "Alfiere della Repubblica" – assegnato a a lui dicembre 2021 – per via dei tanti premi letterati vinti in tutta Italia, nel campo della poesia. Stavolta si è messo in luce nella fase regionale della 31esima edizione dei Campionati di filosofia, che si è svolta il 16 marzo. Amicuzi, che frequenta la classe 3°B dell’Istituto di Istruzione Superiore "Leonardo da Vinci" di Civitanova, si è aggiudicato il primo posto del concorso. Decisivo è stato il saggio da lui scritto, nel quale si cimentava con la traccia che proponeva un testo di Immanuel Kant. E adesso sarà chiamato a rappresentare le Marche alla finale nazionale dei Campionati di filosofia, che si terrà il 13 aprile. Intanto, a fare i complimenti al 16enne, è stata il sindaco di Potenza Picena Noemi Tartabini con un post sul proprio profilo istituzionale Facebook: "Il nostro giovanissimo concittadino Riccardo Amicuzi ha conquistato il primo posto in classifica nella sessione regionale dei Campionati di filosofia. Riccardo ha così guadagnato l’accesso alla finale nazionale. A lui vanno i nostri complimenti e un grandissimo in bocca al lupo per la prossima prestigiosa sfida".