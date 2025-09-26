Il balcone delle Marche sbarca in tv a Linea Verde

La troupe di Linea Verde è stata operativa per due giorni a Cingoli, per la registrazione di una puntata dedicata al balcone delle Marche, che sarà teletrasmessa su Rai 1. Con l’autore e conduttore del programma Federico Quaranta, lungo le mura panoramiche di levante è stata effettuata la ripresa d’uno scorcio, protagonista il Corpo bandistico di Villa Strada diretto dal maestro Mattia Serpentini, vice del maestro Luca Pernici che per l’occasione ha composto i brani eseguiti dall’ensemble musicale cingolano.

Tra gli altri momenti interessanti, suggestiva la lettura effettuata lungo la scalinata di San Filippo dal professor Enrico Borsini che, accompagnato dal virtuoso chitarrista Michele Campana, ha declamato il celebre sonetto quattrocentesco ("Cingoli cinto egli è come resona") di Benedetto da Cingoli. Poi, in piazza Vittorio Emanuele II, al suono di organetti e tamburelli, il gruppo Folkloristico "Balcone delle Marche" ha vivacizzato il centro storico con balli caratteristici della tradizione locale.

Guidata dal giovane naturalista Alessandro Ippoliti, durante un giro in barca la troupe ha ripreso lo spettacolare scenario ambientale del lago di Castreccioni. La puntata riguardante Cingoli e il suo territorio, verrà prossimamente inserita nel palinsesto televisivo di Rai 1.

Gianfilippo Centanni