Il balzo di Macerata, che brilla nella difesa dell’ambiente

La provincia di Macerata scala dodici posizioni rispetto al 2023 e avanza dal 37° al 25° gradino nella classifica 2024 dell’indagine sulla Qualità della vita del Sole 24 Ore. Su 107 province, quella Maceratese, che conta 303.246 abitanti, è al quarto posto nella categoria "Ambiente e servizi", dove ha guadagnato undici posizioni dall’anno scorso. Non a caso la migliore performance è per l’illuminazione pubblica sostenibile, ovvero la presenza dei punti luce a led, in percentuale sul totale, nel Comune capoluogo. Quarto posto anche sul fronte "Giustizia e sicurezza", dove la provincia è salita di ben sedici posti. Nella categoria "Demografia e società" si attesta al 48° posto (+26). Si mantiene in 41ª posizione, come il 2023, per "Cultura e tempo libero". Scende invece di quattro gradini sia per "Ricchezza e consumi", retrocedendo dal 49° al 53° posto, e per "Affari e lavoro", dal 44° al 48°. La peggiore performance, invece, viene registrata per l’inflazione. Scende del 7,5% il numero delle start up innovative.

Nelle Marche, Macerata è seconda solo alla provincia di Ascoli, che chiude la top ten per qualità della vita. Ancona è in 35ª posizione (-11), Pesaro Urbino in 38ª (-13) e Fermo in 47ª (+3). "Con il gioco di squadra possiamo continuare a fare bene per questa città – ha commentato il sindaco leghista Sandro Parcaroli, che è anche presidente della Provincia -. Dico sempre che Macerata è una città bellissima: dobbiamo crederci, in primis noi maceratesi, dobbiamo capire quante cose abbiamo. Una città vivibile, nonostante i problemi, da risolvere insieme fra cittadini, istituzioni e forze dell’ordine".

Lucia Gentili