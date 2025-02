Il bando di gara del Comune finisce in procura: presentato un esposto

Un esposto denuncia, con richiesta di sequestro probatorio, è stato depositato alla procura di Macerata per un bando di gara, pubblicato dal Comune di Visso al dicembre 2023, per l’assegnazione in affitto di un locale in piazza Maria Cappa "da destinarsi – recita il bando – ad attività di commercio al dettaglio in sede fissa del settore non alimentare, con priorità per quelle con sede nel Comune e in subordine quelle con sede nei Comuni vicini".

Nel documento, presentato da una delle quattro società ammesse per l’assegnazione del locale, si evidenziano situazioni per le quali si chiede un intervento chiarificatore da parte della procura maceratese. In particolare su come la commissione di gara sia giunta ad attribuire a tre soggetti il medesimo criterio di preferenza, e di come si sia svolto il sorteggio, contestando il fatto che una delle attività ha partecipato come bar e quindi non ammissibile, poiché equiparabile al settore alimentare.

Nell’esposto, avanzato dalla società risultata terza classificata al termine del bando, si evidenziano correzioni sulla data di presentazione di una domanda e che una delle partecipanti è risultata, in vari bandi, aggiudicataria di ben 4 locali su 5 messi in gara. La stessa società risultata vincitrice dell’ultima gara, salvo poi aver rinunciato a beneficio della seconda classificata, gerente un bar sul territorio.

Secondo l’esponente, la cui sede è a Visso in una struttura provvisoria, sarebbero stati stravolti lo spirito e lo scopo del bando e delle ordinanze della protezione civile e del commissario.