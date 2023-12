Il bar Bartolini in mostra. Cento scatti per i sessant’anni

In questi giorni è stata una mostra fotografica nel centro di Porto Potenza, che ha per oggetto gli oltre sessant’anni di attività di uno storico bar della cittadina adriatica: il bar Bartolini. Passato ora ad altra gestione, il locale ha rappresentato un punto di riferimento per tante persone residenti o villeggianti che lo hanno frequentato con continuità, gradendo la cordialità dei titolari Orlando, Luigi ed Albertina, apprezzando la bontà del gelato artigianale che vi si produceva. La mostra espone quasi cento fotografie nel locale di piazza della Stazione e fa riassaporare diversi momenti della vita di Porto Potenza di oltre sei decenni. Il bar Bartolini è stato sempre vicino alla cultura, organizzando numerose mostre di pittura, ospitando spettacoli musicali e promuovendo tornei di tennis per tanti anni. Anche Mogol, di passaggio nella cittadina rivierasca, fece una breve tappa al bar, accolto con cordialità dai presenti. La mostra fotografica, il cui taglio del nastro è stato effettuato dalla presidente della Pro Loco di Porto Potenza, Francesca Ceci, potrà essere visitata fino al 6 gennaio.