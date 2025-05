Il Bar del Teatro chiude i live con Corky Laing’s Mountain

Domani sera al Bar Teatro di Villa Potenza (Macerata) gran finale della stagione live, prima della pausa estiva, con Corky Laing’s Mountain in concerto per l’ultima data italiana del tour europeo e apertura con Johnny Nasty Boots Band con il loro rock blues psichedelico. Il batterista rock canadese è conosciuto come membro di lunga data della pionieristica band hard rock americana Mountain. "Corky Laing è storia viva del rock – spiega lo staff –. Membro fondatore dei Mountain, non è solo un batterista: è una macchina da guerra sonora. La sua batteria non accompagna, comanda. E la voce, ruvida e vissuta, sa ancora scavare nel cuore e negli amplificatori. Accanto a lui, sul palco, un supergruppo d’assalto con Titta Tani (Goblin) alla voce, Francesco Caporaletti (Vinnie Moore, Gus G) al basso e Alessandro Alessandrini (Black Banjo) alla chitarra. Ad aprire le danze ci pensano i Johnny Nasty Boots, direttamente da Los Angeles, con il nuovo singolo "Lovers (On The Road)". Non sarà solo un concerto. È un brindisi alla musica vera". Il tutto sotto la direzione artistica di Eliseo Mozzicafreddo.