Il bar dell’Abbadia di Fiastra: "È il momento di cambiare"

"La stessa famiglia ha gestito il bar dell’Abbadia di Fiastra dal 1979 ma oggi è arrivato il momento di cambiare". Francesca Forleo ed Ezio Ghitarrari non saranno più dietro al bancone di fianco alla chiesa della Fondazione Giustiniani Bandini, un luogo che anche grazie a loro è diventato un punto di riferimento. "Questo posto – racconta la titolare – è stato aperto da mia suocera, Rosa Nabissi, con il marito Adino Ghitarrari quando ancora la strada ci passava davanti. Ezio, il loro figlio e il mio ex marito, vive qui da quando aveva 9 anni, è cresciuto qui, ha lavorato sempre qui e qui abbiamo avuto il privilegio di crescere nostra figlia. A un certo punto i suoceri hanno deciso di lasciare e i due figli si sono divisi le attività, da un lato il bar e dall’altro il ristorante. Ezio e io abbiamo lavorato al bar dal 1996 al 2004, poi io me ne ero andata a fare altro, ma dopo poco sono tornata per dargli una mano, visto che siamo sempre stati in ottimi rapporti. Ora però il contratto di 12 anni con la Fondazione è in scadenza, e abbiamo deciso di non rinnovarlo: un’altra settimana, poi ce ne andremo".

Davanti a sé Francesca Forleo, a 47 anni, ha ancora molto da esplorare, e pensa di farlo girando con il camper e provando a fare qualcosa di diverso. "Ma non posso non ringraziare chi mi ha permesso di stare per così tanto tempo qui, in questo posto magico: i miei suoceri Rosa e Adino e la loro famiglia, la Fondazione Giustiniani Bandini e i tantissimi clienti. Non essendo di Macerata, non credevo di poter avere qui dei veri amici, e invece con il lockdown ho scoperto che chi veniva al nostro bar non erano solo clienti, ma anche veri amici. I più affezionati sono quelli che chiamo "Gioventù bruciata", hanno dai 75 agli oltre 80 anni, ma ogni giorno prendono l’auto per venire qui al bar a fare due chiacchiere. Altri arrivano da Ascoli o da Ancona, perché amano questo luogo speciale. Io ho avuto la fortuna di potermelo godere anche quando non c’è nessuno, lo considero davvero un privilegio: ho potuto lasciare liberi i miei amati pappagalli, con cui tanti si sono fatti le foto. A Pasqua del 2022, in quelle giornate splendide, qui eravamo in pochissimi: don Rino, don Alberto, Ezio e io. E prima quando c’erano i nostri cari monaci, l’atmosfera era speciale. Abbiamo vissuto anche tante esperienze brutte, come il terremoto, ma i ricordi belli sono di più e più forti". Prima di lasciare l’Abbadia, Francesca ha voluto pensare a un regalo al principe Sigismondo Bandini, "colui grazie al quale esiste questo posto: ho comprato alcune coppie di colombe bianche, saranno liberate a Pasqua e spero portino la pace".