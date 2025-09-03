"Il Bar Due Monti è più vivo che mai, ma io lascio"

"Mi mancheranno soprattutto l’affetto e la riconoscenza dei clienti, che ormai sono diventati degli amici. Ogni loro messaggio, questi giorni, ci commuove". È il saluto del 74enne Bruno Falconetti al suo locale, il Bar Due Monti di Ussita. Falconetti lo ha fondato insieme con un socio il 15 luglio 1980 e adesso, dopo 45 anni, ha deciso di passare il testimone a una coppia di giovani del posto.

L’"atto finale" dovrebbe avvenire intorno al 18 settembre; intanto in questi giorni il bar è chiuso per ferie. Falconetti, ussitano doc, al timone di questo bar di famiglia con la moglie Eugenia e la figlia Chiara dopo il sisma 2016, ha voluto ringraziare tutti coloro che l’hanno accompagnato in questo lungo capitolo di vita e lavoro. Dai tempi del boom del turismo a Ussita, quando il caffè fungeva anche come sorta di ufficio informazioni, al punto di riferimento per l’aggregazione, quartier generale, presidio sociale nel periodo del post terremoto. Oggi il bar è l’unico locale del paese, dopo la recente chiusura La Mezza Luna Club.

Il bar è rimasto sempre in piazza, anche dopo il terremoto, delocalizzando di fronte a dove stava prima. "I primi anni dopo il sisma è stata dura – ricorda Falconetti –, solidarietà a parte. Nonostante tutto, abbiamo deciso fermamente di continuare questa nostra vocazione, a disposizione della comunità. Abbiamo deciso di rimanere in questa terra meravigliosa a cospetto del magnifico Monte Bove, che come sempre non tradisce. E da quando è decollata la ricostruzione c’è molto più giro. C’è un bel movimento".

Nessuna crisi quindi, ma un po’ di meritato riposo (lui è nel settore da quando aveva 14 anni e frequentava l’Alberghiero). "A continuare questa fantastica esperienza ci sarà una giovane famiglia con tanta voglia di lavorare e piena di entusiasmo. Noi comunque avremo modo di continuare la nostra lunga e fedelissima lista di abbracci e ringraziamenti", aggiunge la famiglia Falconetti. Chiara resterà come dipendente. A subentrare saranno altre due persone del posto, Enzo Marchese e la compagna Ida Giacinti, già esperta nel settore.

"Crediamo nel territorio – afferma Marchese – e vogliamo dare continuità a una realtà storica facendo del nostro meglio. Siamo pronti ad affrontare questa nuova avventura".

Lucia Gentili