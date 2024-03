Il barbiere di Treia: "Faccio barba e capelli da 65 anni, non ho voglia di smettere"

"Avevo 12 anni quando alle ore 16 del 15 febbraio 1959 sono entrato nella barberia di Benito Raponi e da allora, ogni giorno, sono in negozio dove da 65 anni servo i clienti". Il treiese Renzo Castellani sfoglia l’album dei ricordi e si rivede ragazzino quando ha iniziato a fare il garzone al fianco di chi anni dopo ha dato vita a un progetto industriale fondando la Sira e la Lube. "Benito - aggiunge – disse a mamma di portarmi in negozio e quel freddo pomeriggio di tanti anni fa ho iniziato a muovere i primi passi in una professione che amo ancora oggi allo stesso modo".

Castellani, cosa lo tiene legato a questo lavoro?

"Il negozio è come una seconda casa e ci sto bene".

Ma qualcuno non le chiede perché non smette?

"C’è chi lo dice e magari mi suggerisce di andare al bar o di fare le passeggiate, ma la verità è che qui sto bene, qui ho miei clienti con i quali faccio sempre volentieri due chiacchiere".

E sua moglie cosa le dice?

"È dalla mia parte perché sa che il lavoro mi dà una spinta, è come se rinascessi perché si rende conto che mi trovo nel mio ambiente naturale. E poi qui non mi sento solo: sono attaccato ai clienti e loro a me".

Allora il 15 febbraio è stata una giornata particolare?

"Mi è stata fatta una festa inaspettata assieme ai familiari organizzata da Max, un mio cliente inglese che torna ogni due mesi".

E come mai ha un cliente inglese?

"La mamma è di qui e spesso tornavano a Treia dove hanno casa, da ragazzino veniva a tagliarsi i capelli da me e continua ancora oggi".

In negozio sono appesi foto e ci sono pergamene, soddisfatto di questi riconoscimenti?

"Molto. Dal vescovo Giuliodori ho ricevuto il premio fedeltà al lavoro e del progresso economico della Camera di commercio, poco tempo fa il sindaco Capponi mi ha premiato per i 65 anni da barbiere consegnandomi una pergamena e un quadro".

In negozio come era Benito Raponi?

"Tranquillissimo, un uomo scherzoso e allegro. Ha insegnato a me e a un altro ragazzo. Sono stato con lui da quando avevo 12 a 29 anni circa, poi ha lasciato l’attività che ho rilevato io, nel frattempo avevo frequentato a Macerata la scuola di acconciatura".

Cosa faceva all’inizio?

"Gli shampoo, bagnavo la barba con il sapone, poi ho incominciato a tagliare la barba. Ricordo che la facevo anche a nonno e a mio padre per esercitarmi".

C’era gente nel negozio di Benito?

"Sì, c’erano tante persone".

Che orari si faceva?

"Dalle 8, a volte anche dalle 7.30, fino all’ora di pranzo e alle 14.30 di nuovo al lavoro. Poi tornavo dopo cena e rimanevo in negozio fino alle 22-22.30. C’era lavoro e Benito la sera chiudeva anche più tardi. La gente veniva durante la giornata, la stragrande maggioranza lavorava alla fornace".

Ora c’è lavoro?

"È diminuito dopo la pandemia, prima facevo tante più barbe". Era richiesto dai bambini il cavallino dove tagliava i capelli ai più piccoli?

"Tanto, c’era chi si divagava in quei momenti mentre io potevo lavorare più comodamente".

È cambiata Treia sul piano commerciale?

"Il mio negozio è in via Lanzi che un tempo era piena di negozi, adesso ce ne sono meno".

Ci sono turisti?

"Erano molti prima della pandemia, adesso stanno tornando".

Come si sta a Treia?

"Io ci sto benissimo, è così caratteristica e offre panorami splendidi".