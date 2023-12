"Il basket continuerà nel tuo nome"

Si sono svolti ieri alle 11, nella chiesa di San Donato a Montefano, gremitissima di amici e parenti, i funerali di Alessandro Gambini, 53 anni, presidente del Montefano basket. "La tua assenza mi farà dormire assai poco in questi giorni - scrive addolorato uno degli amministratori della società sportiva, Pierluigi Connestà - ma sarà anche una spinta in più per andare avanti sulla strada che abbiamo percorso insieme per circa 20 anni. Addio Ale, spero di essere almeno in parte un tuo degno successore. Grazie di cuore da tutti noi cestisti grandi e piccoli, genitori o semplici appassionati". Gambini nella vita era un informatore medico-scientifico e da tempo combatteva contro un terribile male che lo ha portato alla morte proprio nel giorno di Natale. Il basket era la sua passione da sempre, prima come giocatore e poi come allenatore. Nel 2011 ha fondato, insieme ad alcuni amici appassionati, la società sportiva "Montefano Basket" che ha seguito finché la malattia lo ha permesso. "Un vero uomo di sport che ha contribuito alla crescita sociale di tanti ragazzi della comunità montefanese" scrive la società SSD Montefano Calcio. Gambini non ha neanche disdegnato l’attività politica: dal 2014 al 2018 è stato consigliere comunale con l’allora sindaco Carlo Carnevali. "Lo ricordo come persona molto presente nella vita cittadina – commenta il sindaco Angela Barbieri. Era una persona appassionata che ha fatto tanto per i giovani".

Antonio Tubaldi