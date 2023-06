Il Basket di Macerata: "I nostri aiuti per la Romagna, insieme si può"

Splendida iniziativa dei ragazzi dell’associazione Basket di Macerata: hanno raccolto beni di prima necessità per gli alluvionati dell’Emilia Romagna. "Non è passato troppo tempo da quando, per sdrammatizzare, si ironizzava sui social parlando di vita nelle Marche come il più moderno degli sport estremi – si legge nella nota scritta dai ragazzi dell’associazione –. Inutile stare qui ad elencare la lista dei disastri abbattutisi sulla nostra regione negli ultimi anni, ma va da sé che il ricordo, l’angoscia e la disperazione provate sono ancora vive nelle memorie di tutti". Così, "quando il nostro straordinario Andrea Baldassarri ci ha presentato la bella iniziativa promossa dal ‘Pronto soccorso della solidarietà’ della Croce Verde di Macerata per aiutare le popolazioni della terrificante alluvione in Emilia-Romagna, il Basket Macerata non ha potuto far altro che rispondere presente". La reazione è stata immediata. "In men che non si dica è scattato il tran tran delle telefonate e abbiamo allestito un centro di raccolta al PalaVirtus per massimizzare la recettività dell’iniziativa e coinvolgere i numerosi frequentatori della struttura". In tanti si sono fatti avanti per dare una mano. "La sensibilità degli utenti non è mancata, da chi si è speso per promuovere l’iniziativa a chi, trafelato dopo uno sfiancante turno di lavoro, ritardava il rientro a casa per venire a dare il proprio contributo. Nella serata di martedì – spiegano –, Antonella Sirianni, il capitano Andrea Severini, Pietro Montanari, e lo stesso Andrea Baldassarri in rappresentanza della società hanno consegnato i beni di prima necessità raccolti negli ultimi giorni. Bisogna essere consci che tutti prima o poi ci troveremo ad affrontare dei momenti di difficoltà, ma avere la consapevolezza di poter contare sugli altri aiuta a guardare con più fiducia verso le incognite del futuro. Insieme si può".

c. g.