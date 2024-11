Il basket supera le barriere: "Argento per l’Anthropos"

Gli atleti dell’Anthropos hanno conquistato il secondo posto, alle spalle dei neo campioni d’Italia della Libertas Fiorano, alla quinta edizione dei Campionati italiani di pallacanestro Fisdir per la classe C21 (giocatori con sindrome di Down) che si è svolta a Civitanova. "Non vorrei che di questi splendidi campionati il secondo posto finale prevalesse su tutto il resto – commenta il presidente Nelio Piermattei –. I nostri ragazzi e i coach non hanno nulla da recriminare se non un pochino di sfortuna; hanno dato tutto e va bene così. Non abbiamo perso, abbiamo vinto l’argento e tanta esperienza per crescere, a partire dai momenti d’ansia, di concentrazione, di fatica, delusione, gioia ed esultanza, tutti insieme". La squadra dell’Anthropos vice campione d’Italia 2024 è composta da Davide Moriconi (capitano), Alex Cesca, Alessandro Di Giammatteo, Alessandro Greco, Francesco Leocata, Emanuele Malavolta e Andrea Rebichini. In panchina ci sono i coach Angela Gasparroni, Claudio Bellandi e Marco Trisciani.