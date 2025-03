Il battesimo di ‘Woman is life’: "Al lavoro al fianco delle donne"

Presentato nella biblioteca della Filarmonica di Macerata il progetto "Woman is life", concretizzatosi dopo circa un anno di iniziative dedicate alle donne. "Dal primo incontro dello scorso anno, con ospite Carolyn Smith, abbiamo sviluppato una serie di eventi affrontando tematiche legate al benessere della donna e alla violenza di cui è vittima – ha spiegato la consigliera di Parità, Deborah Pantana –. Adesso il nostro progetto arriva ad avere una struttura: con la registrazione del marchio "Woman is life" diamo il via alla vendita delle tessere (dal costo di 40 euro l’anno), alla distribuzione di gadget e a convenzioni con centri medici, commerciali e realtà artigianali del territorio. Il nostro sito sarà a disposizione di tutti dal primo aprile, con la lista di convenzioni, sconti e servizi dedicati alle associate. Viviamo in un momento difficile, i dati dei femminicidi sono sconfortanti e dimostrano una violenza inaccettabile. Siamo un Paese ancora molto indietro sul fronte delle politiche di genere e prevenzione, bisogna agire". A curare la comunicazione del progetto "Woman is life", la giornalista Alessandra Pierini. Durante l’incontro anche la firma delle prime convenzioni, con Fisiomed, le due associazioni di commercianti della città e l’associazione Viviamo Civitanova rappresentata da Manola Gironacci. "Mi ritrovo spesso a parlare di benessere, un tema che deve toccare tutti allo stesso modo, donne e uomini – ha affermato Enrico Falistocco, amministratore di Fisiomed –. Formalizzando questo progetto si è riusciti a creare un brand a livello nazionale che metta al centro il rispetto della donna e la sua salute, mentale e fisica. I nostri studi Fisiomed, anche grazie alle nuove tecnologie, possono e devono dare supporto in ambito sanitario a tutti e tutte, puntando sulla prevenzione". Firma anche da parte del presidente dell’Associazione commercianti del centro storico, Giuseppe Romano, seguito dal presidente dell’Associazione commercianti di Macerata, Paolo Perini. "Queste sono iniziative lodevoli che vanno supportate – ha sottolineato Perini – con una rete che in primis è fatta di persone. Sostenere anche la vita economica di uomini e donne aiuta spesso il benessere famigliare e previene situazioni di disagio. La prevenzione e l’aiuto sono fondamentali".

Martina Di Marco