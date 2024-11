"Il baule dei sogni", fantasia e creatività al Lanciano Forum

Domenica arriva "Il baule dei sogni - mimo, immagini, movimento e oggetti", spettacolo teatrale a ingresso gratuito a cura del Ruvido Teatro, alle 17 al Lanciano Forum di Castelraimondo. L’evento, rivolto a bambine e bambine dai 3 anni, a ragazzi e adulti, è organizzato dal Centro per le famiglie dell’Ats 17, con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Castelraimondo.

La trama si sviluppa in una soffitta, dove da un baule, attraverso fantasia e creatività, inizia un viaggio fantastico e avventuroso in mondi fatti di oggetti, sogni, immagini ed emozioni; grazie all’utilizzo del linguaggio del corpo, alla capacità evocativa del gesto e del movimento, l’utilizzo di luci, musica e colori, il reale lascia spazio alla fantasia di chi guarda. "Ringraziamo tutti gli operatori coinvolti – spiega l’assessore ai Servizi Sociali, Ilenia Cittadini –, in particolare il coordinatore Francesco Belardinelli". Per informazioni contattare il 347.9583848 o la pagina Facebook @centriperfamiglie.