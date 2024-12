Il Bayer Cappuccini rimane senza palestra: "Il Comune ci aiuti"

"Chiediamo all’amministrazione di aiutarci a trovare una struttura adeguata per svolgere al meglio la nostra disciplina". L’appello arriva dall’Asd Bayer Cappuccini, società di calcio a 5, rimasta senza una palestra. "Abbiamo svolto la preparazione al campo dei Cappuccini e a Consalvi. Poi, da quando è iniziato il campionato, abbiamo dovuto chiedere alle società limitrofe, trovando ospitalità a Montelupone – spiegano –, e questo comporta un esborso notevole per la società sia a livello economico che di forze per gli atleti, perché dobbiamo allenarci sempre dopo le squadre del posto e a noi rimane un orario molto scomodo dalle 22 alle 23.30". Il lungo peregrinare tra alcune strutture messe a disposizione dal Comune non ha avuto gli esiti sperati. "Il Comune ci ha dato il permesso di usare la palestra della scuola di Piediripa, ma questo impianto è troppo piccolo per il calcio a 5. Avevamo identificato anche la palestra dell’Itas che, negli orari a noi consoni, è inutilizzata, ma abbiamo ricevuto risposta ufficiale dalla dirigente che la struttura è occupata. Siamo andati a verificare, ma abbiamo visto che le luci, passando in diversi giorni e in diverse settimane, erano sempre spente. Ci sono impianti disponibili, impianti che vengono sistemati e dove viene fatta la manutenzione coi soldi pubblici, ma che non vengono concessi al pubblico e sono lasciati chiusi".