Il bello dei libri: letture accompagnate da Maretti e Facciolli

"Scrivere è nascondere qualcosa, in modo che poi venga scoperto". Con questa frase dell’esimio scrittore Italo Calvino, l’assessorato municipale alla Cultura, in collaborazione con l’istituto comprensivo "Enrico Mestica", per la prossima settimana propone a Cingoli tre incontri dedicati ai libri e alla lettura, rivolti agli alunni e agli studenti delle scuole. Questo nuovo e importante ciclo di appuntamenti si è potuto programmare anche grazie al Fondo di promozione della lettura, assegnato dal ministero della Cultura e ottenuto tramite il progetto presentato, capofila la "Mozzi Borgetti" di Macerata, dalla Rete territoriale delle biblioteche comunali maceratesi di cui fa parte la cingolana Biblioteca Ascariana. Il primo incontro è in calendario per martedì alle 11: nell’auditorium Santo Spirito, il noto narratore di storie d’autori e di vari generi Simone Maretti (nella foto in alto) laureato in filosofia all’Università di Bologna, leggerà e racconterà "Il barone rampante" un classico del Novecento, scritto da Italo Calvino. La replica ancora con Maretti che mercoledì alle 10, nel Teatro Farnese, intratterrà su "La boutique del mistero" , una delle opere dell’ammaliante scrittore e giornalista Dino Buzzati. Della terza puntata sarà protagonista Francesco Facciolli (nella foto bassa), l’operatore teatrale che a Macerata ha frequentato il Liceo linguistico ai Salesiani e studiato all’Accademia di Belle arti. Nella biblioteca civica Ascariana, venerdì alle 17.30, Facciolli effettuerà una tappa del suo tour intitolato "Kamishibai, storie in valigia per viaggi di sogno", parlando del Kamishibai, il "teatro di carta" della tradizione giapponese.

Gianfilippo Centanni