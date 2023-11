Il benvenuto a padre Luciano: "Impegno per giovani e famiglie" Padre Luciano lascia la carriera di vigile del fuoco per servire la comunità di Treia, San Lorenzo in Doliolo e San Pacifico. Ora è arrivato a San Severino per occuparsi della pastorale giovanile e familiare. Progetti in partenza per le scuole e le famiglie.