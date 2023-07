"Il bestiame è senz’acqua, una situazione disperata"

"Come ogni estate noi che lavoriamo sull’altopiano siamo alle prese con il problema dell’acqua. Ma quest’anno la situazione è disperata". A lanciare l’sos è Laura Sabbatini, giovane allevatrice di Macereto di Visso, anche a nome di altri colleghi della zona. "Più di trecento capi di bestiame, tra mucche, vitelli e cavalli sono senz’acqua: se non si interviene subito finiranno male – spiega –. Come accade da anni, sembra che le istituzioni non ne vogliano sapere di risolvere il problema".

"L’acqua – spiega Sabbatini – è andata via con il terremoto del 2016 e in sette anni nessuno ha pensato di risolvere il problema, nonostante le ripetute segnalazioni. In queste ultime ore abbiamo contattato di nuovo il Comune che, attraverso dei tecnici, ha ipotizzato l’allaccio delle tubature in un altro pozzo, ma la pompa non funziona. Così ci siamo rivolti all’assessorato regionale all’agricoltura, che ci ha assicurato l’invio dell’autobotte della Protezione civile, ma intanto i nostri animali sono senza acqua. Servono atti concreti, servono invasi".

Dopo il sisma è cambiata la circolazione idrica sotterranea: le scosse hanno modificato i circuiti delle acque, causando dissesti idrogeologici, e in alcuni casi le sorgenti si sono prosciugate. "Da lunedì il personale dei Comuni di Visso e Ussita – interviene l’amministrazione vissana – stanno cercando di risolvere il problema intervenendo sulle sorgenti di entrambi ma, essendo superficiali, c’è stato un calo vistoso e non riescono ad assicurare gli approvvigionamenti. Abbiamo provato a riattivare un pozzo esistente, ma purtroppo per un malfunzionamento all’impianto di pompaggio non è utilizzabile fino a quando non lo ripariamo. Lunedì il Comune di Visso, visto il peggioramento delle condizioni climatiche, ha richiesto l’autobotte della Regione; nell’attesa, il sindaco ha autorizzato in via eccezionale trasporti di acqua con operatori privati per fronteggiare l’emergenza (attivi da ieri)".

"L’autobotte – prosegue l’amministrazione comunale – dovrebbe arrivare oggi e anche la pompa nuova per il pozzo. Comunque Visso ha di recente ottenuto con Ussita un finanziamento di 750mila euro (mediante l’ordinanza 137 del commissario straordinario per la ricostruzione, Guido Castelli) per la risoluzione della problematica dell’altopiano che interessa anche Cupi, il santuario di Macereto e parte del Comune di Pieve Torina".

Lucia Gentili