Il Biciplan commissionato dal Comune non è attuabile, perché non aggiornato sulla base delle normative recenti. Lo sostiene il sindaco Fabrizio Ciarapica, nel replicare alle critiche della Fiab sulla mancata attuazione del documento. "Il Biciplan deve essere aggiornato – premette il sindaco –. Alcune previsioni oggi non sono più realizzabili e stiamo lavorando per adattarlo al contesto normativo". Un passaggio su cui però viene smentito dalla Fiab, che si spinge a definire fallimentare la politica del Comune.

Ciarapica rivendica "la riqualificazione della ciclabile del Castellaro, l’impegno per la Ciclovia Adriatica tra Civitanova e Porto Potenza e per un nuovo tratto ciclabile in via Marinetti, i lavori del ponte ciclopedonale tra Civitanova e Porto Sant’Elpidio, la partecipazione al bando nazionale Bici in Comune, l’ottenimento di fondi per la redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile". Ricorda poi che "la stessa Fiab ha assegnato a Civitanova la bandiera gialla della ciclabilità. Stiamo andando nella direzione giusta". Ma la Fiab precisa che "per realizzare lungo via Civitanova, con i lavori asfaltatura in corso, una corsia ciclabile non c’è bisogno di alcun adeguamento del Biciplan, perché nella recente e sventurata modifica del codice della strada l’unica prescrizione è verificare, prima, che non ci sia la possibilità di realizzare una vera e propria pista separata e in sede propria. E sul primo tratto di via Civitanova, incastrato tra il torrente Castellaro e le abitazioni, non c’è certo spazio sufficiente per una pista". Quanto alla bandiera gialla, "ormai da cinque anni è ferma a due sole stelle, due bike-smile, in una scala da uno a cinque. La Fiab nazionale, dopo la riforma al codice della strada ha riunito i migliori esperti di mobilità per produrre un documento di supporto alla interpretazione della normativa. Civitanova, essendo nella rete dei Comuni ciclabili, può usufruire gratuitamente di tali strumenti e consulenti".