"Il biciplan non è solo un’idea, l’incarico è completo. Caro sindaco, noi facciamo il nostro dovere"

"No sindaco Andrea Michelini, quella sul biciplan non è solo un’idea e noi non cavalchiamo la polemica". E’ arrivata presto la replica del gruppo di minoranza Centrodestra Unito di Porto Recanati sulle recenti polemiche scattate con il nuovo piano di mobilità ciclistica. Il gruppo ribatte al primo cittadino, il quale aveva affermato che si trattava solamente di una bozza di progetto, per poi aggiungere che Centrodestra Unito starebbe mistificando la realtà dei fatti. "La giunta – affermano i consiglieri Ubaldi e Sabbatini - ha affidato l’incarico per la ‘redazione del piano di mobilità ciclistica di Porto Recanati’. E non affidi e paghi un incarico, se non intendi realizzarlo. Nella determina sono stati dati al progettista, nero su bianco, i tempi per la realizzazione. Biciplan a stralci? Certo, ma su un progetto già completo. Noi abbiamo fatto il nostro dovere, esclusivamente da consiglieri".

g. g.