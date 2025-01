Il bilancio 2024 di Laviano: "Cassonetti intelligenti ed energie rinnovabili"

Incentivare il commercio nei locali cittadini, dare il via alla prima Comunità energetica rinnovabile, favorire la mobilità e l’utilizzo del trasporto pubblico locale, garantire il benessere animale. Queste le principali linee di lavoro su cui si è concentrato nel 2024 l’assessorato all’Ambiente, alle Attività produttive, alla Mobilità e agli Animali d’affezione, guidato da Laura Laviano che spiega come "sono state rispettate le principali linee di indirizzo, con particolare attenzione alla tutela e al benessere degli animali, al sostegno del comparto agroalimentare e alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche. Inoltre, grazie al rapporto con le associazioni del territorio, sono stati realizzati eventi, come l’Expo Fiori e iniziative di valorizzazione dell’artigianato. Sul fronte della mobilità, sono stati raggiunti importanti risultati, tra cui il miglioramento della connessione tra Piediripa e Sforzacosta. Per quanto riguarda l’ambiente, è stato avviato un progetto innovativo di cassonetti intelligenti, contribuendo a una gestione più efficiente dei rifiuti e promuovendo la sostenibilità a livello locale". Per quanto riguarda la delega all’Ambiente si sono svolti numerosi incontri sulle Comunità energetiche rinnovabili per poter partire con la prima già nel 2025. L’assessorato ha revisionato, poi, il piano antenne ed è stata predisposta la partenza, per gennaio, del progetto dei cassonetti smart nell’area di Corneto e dell’isola ecologica per i commercianti che hanno partecipato al bando del Centro commerciale naturale in corso Cavour. Sul fronte delle Attività produttive, si sono svolte varie riunioni con operatori e grossisti del mercato ortofrutticolo di Piediripa per recepire le richieste da inserire nel nuovo Regolamento che disciplinerà orari, modalità di scarico e tutto ciò che riguarda l’attività del mercato. Sarà da approvare in Consiglio il nuovo regolamento sul servizio taxi predisposto nel 2024. Per quanto riguarda la mobilità è stato incentivato il collegamento tra Piediripa e Sforzacosta con una nuova linea urbana che ha portato a un aumento della vendita dei biglietti e favorito la messa in sicurezza di tanti utenti.