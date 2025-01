"Il bilancio?. Confronto vero prima del voto"

"Assenteismo al bilancio proprio no. Tra le date calendarizzate, infatti, non era previsto l’appuntamento del 27 dicembre". Non ci sta la consigliera Sabrina De Padova (Gruppo Misto) a passare come assenteista durante l’ultimo consiglio comunale, convocato appunto il 27 dicembre per approvare il bilancio e poi rinviato per mancanza del numero legale. "Gli appuntamenti di rilevanza fondamentale, come la discussione del bilancio, devono essere calendarizzati con la dovuta attenzione. Il bilancio è un documento di primaria importanza, che implica una valutazione approfondita delle singole voci – aggiunge De Padova (foto) –. Non ritengo che si debba approvare un bilancio senza averlo esaminato minuziosamente. È un atteggiamento a cui non mi sono mai voluta adeguare, convinta che la politica debba essere un luogo di responsabilità, non di mera esecuzione. L’approccio della maggioranza, caratterizzato da atteggiamenti di prepotenza e arroganza, invece, è stato uno degli elementi che mi ha spinto a prendere la decisione di uscire dalla lista civica ‘Sandro Parcaroli Sindaco’". La consigliera, però, punta anche il dito sull’atteggiamento di alcuni assessori e consiglieri, troppo impegnati a voler preservare la poltrona. "Fare politica dovrebbe essere una passione, non dovrebbe mai diventare uno strumento per raggiungere fini personali o per ottenere visibilità – conclude –. Tuttavia, ho avuto l’impressione che in molti casi, alcuni assessori si concentrassero più sul proprio ruolo e sulla propria visibilità che sulle reali necessità della comunità. Anche la maggior parte dei consiglieri di maggioranza non vuole correre il rischio di perdere il posto e, quindi, sosterrà l’approvazione del bilancio, pur con tutte le riserve legittime. In ogni caso auspico che in futuro ci sia un maggiore impegno affinché le decisioni sul bilancio siano prese con serietà e trasparenza".