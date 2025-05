Il bilancio degli Aperitivi: "Quarantamila presenze"

I tre giorni della festa dell’Europa hanno portato nei locali di Macerata 40mila persone. Questa è la stima del Comune, con bambini, giovani, famiglie e curiosi che hanno popolato il centro degustando le prelibatezze proposte dai 68 esercizi commerciali aderenti agli aperitivi e prendendo parte ai 17 appuntamenti proposti.

"Un’edizione record che ha evidenziato il sinergico e collaborativo lavoro di squadra. Voglio ringraziare gli uffici comunali e i commercianti, in particolare il presidente dell’associazione commercianti Macerata Paolo Perini per il coordinamento efficace e per la collaborazione nella gestione delle autorizzazioni musicali – ha commentato l’assessore alle politiche giovanili Marco Caldarelli –. Siamo soddisfatti di questa tre giorni".

Apprezzato, oltre al servizio di navetta gratuito, il villaggio irlandese nella zona di Santa Croce. "Voglio ringraziare il comandante Danilo Doria, la polizia locale, tutte le forze dell’ordine, le associazioni di volontariato, il Cosmari, la Croce rossa e la Croce verde per il lavoro svolto e per aver garantito la sicurezza, l’ordine pubblico, il decoro urbano e la corretta gestione dei flussi di persone – ha aggiunto l’assessore Paolo Renna –. Nonostante il grande afflusso di persone, non sono stati registrati episodi di schiamazzi o disordini e si è lavorato per tutelare tutti, visitatori e residenti".

In campo anche l’Ast, che ha effettuato controlli preventivi in relazione alla sicurezza alimentare: "un aspetto che ha tutelato tutti i frequentatori dei locali e che ha mostrato la completa disponibilità da parte dei commercianti", ha aggiunto il comandante Danilo Doria (nella foto con agenti e volontari).

"Il progetto ‘L’Europa per me’ continua a vedere una grande partecipazione, cresciuta sempre più negli anni, che ci dà l’occasione di avere progetti tangibili dell’impegno e delle competenze – ha commentato l’assessore all’istruzione Katiuscia Cassetta –. Un percorso formativo che ha permesso agli studenti di riflettere sul concetto di Unione europea, di accoglienza e coscienza civica".