Il bilancio della Finanza. Quaranta chili di droga finiti sotto sequestro. Presi nove evasori totali

Oltre cinquantamila prodotti e più di quaranta chili di droga sequestrati, nove gli evasori totali scovati e controlli a tappeto nei locali e nelle attività commerciali per contrastare il lavoro in nero. Sono i numeri dell’estate delle Fiamme Gialle, un periodo che ha visto l’intensificarsi dei controlli e delle attività svolti dai finanzieri del comando provinciale di Macerata, con particolare attenzione alla lotta al sommerso da lavoro, al caro carburanti, al commercio di prodotti con marchi contraffatti o non sicuri per la salute e all’abusivismo commerciale. L’azione si è svolta su tutto il territorio maceratese, con particolare attenzione nei confronti dei comuni costieri e delle zone turistiche, ai punti considerati sensibili, come stazioni ferroviarie, fermate dei mezzi di trasporto su gomma, luoghi di aggregazione.

In materia di marchio contraffatti sono stati sequestrati 4.257 articoli e sei persone sono state denunciate a piede libero. Per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti sono stati 41.752 gli articoli sequestrati e 17 le persone segnalate alla Camera di commercio, mentre in materia di abusivismo commerciale sono stati 6.945 gli articoli sequestrati e 15 le persone segnalate. Per quanto riguarda le attività svolte in materia di prezzi dei carburanti, i finanzieri maceratesi hanno effettuato 23 controlli nei distributori stradali, con l’obiettivo di accertare l’assolvimento degli obblighi di comunicazione al ministero delle Imprese e del Made in Italy dei prezzi dei carburanti, nonché la corretta esposizione dei prezzi dei prodotti commercializzati. Sotto la lente di ingrandimento delle Fiamme Gialle anche la qualità del prodotto. Sono stati eseguiti 52 interventi in materia di sommerso da lavoro, sono stati individuati 9 evasori totali, 14 lavoratori irregolari e/o in nero anche negli stabilimenti balneari. Complessivamente è stata ricostruita una base imponibile occultata all’erario pari a 67.154.634 euro, con evasione di Iva pari a 14.120.025 euro. In azione, nel corso dei controlli, 127 pattuglie. L’intensificazione dei servizi di pattuglia ha consentito di sequestrare oltre 40 chili di droga (hashish, marijuana, cocaina e droghe sintetiche), con 5 persone arrestate, 11 denunciate a piede libero e 23 assuntori, segnalati alla Prefettura. Importante è stato anche il contributo fornito in termini di ordine pubblico, in collaborazione con le altre forze dell’ordine.