Il bilancio della polizia locale Oltre settemila multe in sei mesi Renna: "Altre telecamere in arrivo"

di Paola Pagnanelli

Sanzioni, ma soprattutto "risposte concrete ai cittadini, un innalzamento della qualità dei nostri interventi per essere sempre più vicini alle persone". Il comandante Danilo Doria, affiancato dai vice comandanti, i commissari Fabrizio Calamita e Fiorenzo Fiorani, e con l’assessore alla sicurezza Paolo Renna, ha presentato il bilancio dei primi sei mesi di attività della polizia locale, tra incidenti e viabilità, controlli in materia di ambiente, lotta ai truffatori e un’attenzione speciale sui ragazzini. "Questa non è una polizia locale che pensa solo alle multe – si è congratulato l’assessore Renna –, facciamo tanta polizia urbana e la gente ce lo riconosce. L’amministrazione tiene molto ad avere una polizia di prossimità e i livelli che abbiamo raggiunto ci fanno onore". L’analisi è partita dall’identikit della città, con 40.656 residenti, di cui 19.519 maschi e 21.137 femmine. Gli universitari sono indicativamente 11mila. "Quest’anno abbiamo avuto moltissime manifestazioni da febbraio-marzo, e molte risorse si sono concentrate su queste. Abbiamo voluto innalzare i livelli di qualità, è stato un costo per l’amministrazione, ma i cittadini sanno che c’è un apparato di sicurezza a 360 gradi". Il comando, che oggi conta su 33 operatori, sta cercando di ampliarsi con nuove assunzioni. Inoltre, la polizia locale utilizza 173 telecamere: 49 Ocr, 123 di osservazione e contesto e una mobile. "E altre ne arriveranno con un altro bando", ha annunciato Renna. "Oggi sono utilissime – ha proseguito il comandante –. Sabato scorso una ragazza con una utilitaria è stata tamponata da un Suv vicino al cimitero. Il conducente le ha chiesto di spostarsi per non dare intralcio, e poi invece è scappato via. Con le telecamere lo abbiamo rintracciato dopo pochissimo". In questi sei mesi, intensa è stata l’attività della polizia locale con i minorenni. "Da un lato abbiamo fatto gli incontri nelle scuole. Dall’altro, con i controlli in piazza Pizzarello, corso Cavour, via Cioci abbiamo dovuto identificare dei ragazzini: abbiamo scoperto i responsabili di alcuni danneggiamenti, e trovato alcuni che spacciavano vicino alle scuole. Sempre grazie alle telecamere, è stato individuato un ragazzino in corso Cavour con un coltello".

Tantissime le richieste di intervento arrivate alla centrale operativa. In particolare, in sei mesi ce ne sono state 223 per controllo soste, 211 per pericoli vari, 163 per soste irregolari, 160 anomalie stradali, 94 per il passo carrabile ostruito, 46 per controlli negli spazi per residenti, 78 su cani e altri animali, 67 per la sosta negli spazi per i disabili, 33 per rumori molesti. Tra le attività principali i controlli sulle violazioni al codice della strada: ne sono state accertate 7.082, 48 i veicoli sequestrati perché senza assicurazione. "I controlli sulla velocità eccessiva sono soprattutto lungo la Carrareccia e la Cingolana. Con le telecamere Ocr fisse e mobili e il telelaser abbiamo trovato 43 auto senza assicurazione e 103 senza revisione. Ogni volta che facciamo questi controlli facciamo almeno una denuncia".

Sul fronte multe, ce ne sono state 399 per la sosta in area per residenti, 87 in area carico e scarico, 59 per sosta negli spazi per disabili. Le vie più multate sono corso Matteotti con 929, via Mozzi con 732, via Don Minzoni con 474, viale Leopardi con 382, corso Cavour con 302, piazza Mazzini 199, piazza della Libertà 184. Per quanto riguarda le attività esterne, l’Unità Operativa di mobilità e sicurezza urbana, ha registrato, al 30 giugno, 90 occupazioni di suolo pubblico attive sul territorio comunale (di cui 23 all’interno del centro storico) e sono stati elaborati quattro piani di viabilità per relativi cantieri particolarmente rilevanti.