Il bilancio della polizia locale. Oltre tredicimila multe in un anno, numeri record in corso Matteotti

Oltre 250 incidenti stradali rilevati da gennaio a novembre, di cui due mortali, 5.187 richieste d’intervento evase e oltre 13mila violazioni complessive al codice della strada. Questi alcuni numeri dell’attività svolta nel 2023 dalla polizia locale, comunicati dall’assessore Paolo Renna che ha voluto tracciare un bilancio di fine anno. Per quanto riguarda gli incidenti, 163 complessivamente, 215 si sono verificati all’interno del centro abitato e 48 fuori dal centro abitato. Le arterie in cui sono stati elevati più verbali per violazioni al codice della strada, invece, sono state sono corso Matteotti (1.683), via Mozzi (1.323), via Minzoni (986) e viale Leopardi (746).

Durante l’anno sono stati 41 i servizi effettuati con Ocr sulla circolazione stradale, otto con autovelox e 29 con telelaser e registrate 72 violazioni per circolazione senza assicurazione, 230 per circolazione con veicolo non sottoposto a revisione, 33 per circolazione senza uso di cinture di sicurezza e 180 violazioni per velocità non commisurata. Sono state ritirate 26 carte di circolazione e 45 patenti di guida. Per quanto riguarda il settore Commercio sono stati effettuati 585 controlli per un totale di 53 violazioni accertate, mentre sono stati 2.738 gli accertamenti anagrafici eseguiti. Sono stati 68 i sequestri amministrativi eseguiti sui mezzi, 19 i fermi amministrativi e 413 le rimozioni. E poi ancora 24 i ricorsi al giudice di pace e 127 i ricorsi in prefettura a verbali del codice della strada. Sul fronte mobilità e sicurezza urbana sono state 497 le occupazioni di suolo pubblico per lavori e 378 le attività di segnaletica stradale per risoluzione delle segnalazioni. Al 30 novembre sono 114 le occupazioni di suolo pubblico attive di cui 32 all’interno del centro storico. Sul fronte della tutela ambientale sono stati eseguiti 164 sopralluoghi per richieste di accertamenti vari ricevuti dalla Centrale, mentre sono stati 70 gli accertamenti in materia di rifiuti, raccolta differenziata e controllo microchip e 69 i verbali di accertamenti di violazione sulla detenzione del cane e 225 controlli dei detentori sulla conduzione del cane.

"Come uno degli ultimi atti del 2023 abbiamo approvato il regolamento di Polizia e sicurezza urbana, datato 1926, che rappresenta un documento fondamentale per la civile convivenza della città – ha commentato Renna –. In quest’anno, inoltre, abbiamo implementato il parco mezzi della polizia locale, le ore di formazione del personale e i sistemi di videosorveglianza della città. L’amministrazione Parcaroli, in sinergia con la Regione, inoltre, ha investito moltissimo sulla manutenzione e rigenerazione del verde pubblico e dei parchi giochi". Nel 2023 sono stati investiti circa 629mila euro sulla manutenzione del verde e sull’installazione e sistemazione dei giochi nei parchi pubblici. Durante l’anno sono stati eseguiti oltre 50 interventi da parte degli operai dell’ufficio Ambiente.