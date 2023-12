Il bilancio dell’assessore Laviano: "Dai rifiuti ai bus, obiettivi raggiunti"

Si definisce più che soddisfatta l’assessore Laura Laviano, per quanto messo in atto nel 2023 nei settori attività produttive, ambiente, trasporto pubblico locale e benessere animale. "Sono stati raggiunti tutti gli obiettivi per le deleghe in merito alle quali, in passato, non era mai stata posta la giusta attenzione come avvenuto, invece, con l’amministrazione Parcaroli", afferma. Per le attività produttive, oltre alla seconda edizione di Expo Fiori in corso Cairoli, quest’anno c’è stata la prima edizione del FantaMacerata, che si è aggiudicato il primo posto del bando per festival multidisciplinari della Regione, ottenendo un finanziamento di 25mila euro (ai quali si sommano 10mila euro di Alperia). Sono andate in scena, nel 2023, la seconda edizione di Aperitivo Macerata e la terza di Tipicità Evo. È stato istituto il tavolo dei commercianti di Macerata, unico organo ufficiale d’interlocuzione tra amministrazione e commercianti. Dopo il centro commerciale naturale "Le Casette", l’assessorato ha portato avanti la seconda fase del progetto regionale con il Cat Confcommercio Marche Centrali, che coinvolge l’area di corso Cavour e vede l’adesione di sei realtà commerciali. Per la delega all’ambiente, a marzo è partito il progetto pilota di raccolta dei rifiuti con il Cosmari per sperimentare, in alcune zone extraurbane, un sistema in grado di riconoscere l’utente e misurare i rifiuti indifferenziati. Dopo il nullaosta dall’Ata si sta predisponendo un ampliamento nella zona di Corneto, da febbraio. L’assessorato ha poi promosso la realizzazione di una rete di infrastrutture di ricarica rapida e gratuita per veicoli elettrici. A luglio è stato approvato il piano antenne. Sul fronte del trasporto pubblico locale, è stato approvato il nuovo programma di esercizio, che ha accolto le richieste dei cittadini, tra cui quelle relative alle frazioni di Sforzacosta e Piediripa, e quelle dell’Università di Macerata. È stata poi promossa la gratuità dei bus nei sabati e domeniche di agosto e per il periodo natalizio, nei festivi e prefestivi. Sul fronte del benessere animale, sono in procinto di essere realizzati i nuovi sgambatoi di via Caldarelli e largo Pascoli. La distribuzione del mangime antifecondativo ha ridotto la presenza di piccioni.