Il bilancio delle imprese. Le fiere sono in calo: "Modello da cambiare"

"Le fiere sono in calo, ma gli espositori continuano ad investire. Trovare nuovi mercati è difficile, la situazione geopolitica non aiuta, serve un cambiamento strutturale". Confindustria traccia un bilancio delle fiere Micam, Mipel e Lineapelle che si sono svolte a Milano qualòche settimana fa. Il presidente Gianni Niccolò, con Alessio Castricini, Sergio Sciamanna e Riccardo Achilli ha raccontato che "i visitatori scendono, ma queste fiere sono ancora imprescindibili. Serve un nuovo modello di internazionalizzazione basato su logiche di filiera. Vedremo come strutturarlo. La nuova sfida è diversificare il prodotto, noi chiediamo una maggiore assistenza da Regione e banche del territorio. Serve analizzare il mercato estero. Come Confindustria cercheremo una strategia ed energie finanziarie, i brand del lusso sono in difficoltà".

A Lineapelle hanno partecipato oltre 21mila operatori e 1150 espositori. Sciamanna ha spiegato, rispetto al Mipel, che si occupa di pelle e cuoio, che "la fiera per le aziende è ancora un punto di riferimento, ma c’è preoccupazione. Si sta aprendo il mercato di Marocco e Tunisia, gli altri buyer sono giapponesi e mediorientali oltre che europei, ma in generale si acquista meno. Il settore moda sta cambiando tendenze, le priorità sono altre, non essendo la moda un prodotto di prima necessità. Per le aziende del territorio servirebbero più fiere di settore e un supporto economico. La Zes sarà un’opportunità".

Al Mipel e al Micam i visitatori sono stati 20mila, con il 57% di questi proveniente dall’estero. Achilli, per il settore calzature, senza mezzi termini spiega che "il Micam, nonostante gli sforzi degli organizzatori, non è andato bene. I dati di affluenza sono stati sotto le aspettative. Incide molto la situazione geopolitica. La fiera va rimodulata per andare incontro alle esigenze dei nuovi espositori. Il 60% dei visitatori viene dall’estero; le aziende marchigiane, sopratutto le piccole e medie, devono unire gli sforzi nella promozione, nel mare magnum della vendita online è difficile incidere singolarmente. La Zes è però un’ottima prospettiva".

Tra Micam, Mipel e Lineapelle a delegazione di imprenditori proveniente da maceratese è abbastanza consistente. Castricini, per il settore accessori, nel trend di calo generale evidenzia che "la costanza delle aziende espositrici è segno che si investe ancora. La situazione non è una crisi, ma una nuova normalità. Alla fiera su 80 aziende marchigiane 38 erano del maceratese; per affrontare questo cambiamento strutturale bisogna allargare orizzontalmente l’offerta, anche verso clienti al di fuori della moda o, come alcune aziende fanno, migliorare il prodotto per attrarre nuovi clienti. La difficoltà generale necessita sostegni da Regione e governo, ma anche investimenti in infrastrutture per essere più raggiungibili da clienti e stakeholder. I mercati emergenti non riescono a sostituire ciò che prima veniva da quelli principali".