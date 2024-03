Il bilancio e le opere pubbliche in Consiglio Il Consiglio comunale di Corridonia si riunirà per approvare il bilancio finanziario di previsione 2024-2026, con aumenti di spesa e rimodulazioni delle tariffe. L'opposizione critica il ritardo e minaccia conseguenze legali. Temi in discussione: Imu, addizionale comunale, alienazioni immobiliari e opere pubbliche.