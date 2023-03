"Il bilancio risulta soltanto un copia-incolla"

di Lorena Cellini

"Il bilancio comunale 2023-2025 stravolge tutti i principi e le regole dedicate, calpesta l’interesse della città e invece di svilupparsi sul percorso logico suggerito dal legislatore che prevede la programmazione (Dup) approvata in Consiglio entro il 31 luglio 2022 per essere confrontata, discussa con cittadinanza, politica e associazioni e svilupparsi dunque in una nota di aggiornamento prima e in un bilancio di previsione poi da votare entro il 31 dicembre 2022, compare tuttp insieme in un copia-incolla di numeri con la stessa data". Un giudizio tranciante quello di Dimitri Papiri (Kleos) sui numeri sfornati dal Comune "con otto mesi di ritardo" sottolinea per poi definire "l’intero impianto inattendibile anche a causa di valori inaffidabili provenienti dal bilancio di previsione 2022-2024 che, assestato sui 260 milioni, condiziona la credibilità di calcoli e strategie". "Basti pensare - fa notare - che il consuntivo 2021 vale 72 milioni di spese, l’assestato 260 milioni di spese e il bilancio previsionale 2023 ne vale 143 di milioni. Cifre in libertà, contrarie a tutti i principi contabili che legherebbero i tre valori in un sistema conseguente e coerente". Boccia anche il piano opere pubbliche 2023-2025 "del valore di 172.800.751 euro, che viola tutte le regole del codice degli appalti di riferimento nonché tutti i decreti attuativi dedicati". Per Papiri siamo nel mezzo di "una confusione contabile, ed emblematiche sono opere e servizi finanziati, alcune senza i progetti, dal Pnrr per oltre 12 milioni che in larga parte figurano sia nel bilancio 2022 che nel bilancio 2023 con un corollario di improbabili variazioni". Per finire "risulta impossibile prendere in considerazione il principale atto autorizzatorio di spesa del bilancio previsionale redatto partendo da dati incongrui e inaffidabili strutturati in modo da costruire a tavolino un risultato di amministrazione presunto 2022, incoerente con gli stessi valori che lo generano, e che parla di 27,5 milioni di avanzo al dicembre 2022 di cui oltre 19,1 milioni di liquidità di cassa, eppure il 2023 è caratterizzato come l’esercizio del record di accensione di mutui, 6.329.000 euro, che riporterebbero l’ente al livello di indebitamento del 2018".