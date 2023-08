Il bilancio varia di 2,3 milioni: "Riqualifichiamo il parco Europa"

È stato approvato il nuovo piano di emergenza della Protezione civile, oltre a una cospicua variazione di bilancio per due milioni e 315mila euro, che prevede una serie di opere e manutenzioni. È quanto emerso, lunedì, nel Consiglio comunale di Porto Recanati. A fare il punto è il sindaco Andrea Michelini. "Sono molteplici le opere e spicca la riqualificazione del parco Europa, con la realizzazione di playground, chiosco, servizi igienici, attrezzature ricreative e spazio per spettacoli – scrive Michelini in una nota –. Numerosi investimenti per gli impianti sportivi: l’incarico di progettazione per l’efficientamento energetico delle palestre Bronzini e Michelini, il nuovo manto e l’illuminazione dello stadio Monaldi, e l’adeguamento del palazzetto dello sport. Si prevedono lavori per 250mila euro per la sistemazione del tetto e la riqualificazione energetica della scuola elementare di via Alighieri. Sono in arrivo – osserva ancora – tre fontane di acqua depurata, una per ogni plesso scolastico, che si affiancheranno a due casette dell’acqua al parcheggio Pastrengo e in piazza Giovanni XXIII".

Sempre Michelini aggiunge: "Ben 50mila euro saranno investiti per progetti di mobilità previsti dal biciplan, come piste ciclabili, cartellonistica stradale e percorsi. Inoltre, 500mila euro per il rifacimento di piani viari, 40mila euro per la riqualificazione dei sottopassi di via Loreto e via De Gasperi. Previsti due sgambatoi, uno al parco Brodolini e l’altro al parco Alighieri, e 400mila per la realizzazione di tutte le opere accessorie al nuovo asilo nido di via Argentina (parcheggi, verde, illuminazione)". Ma non sono mancate le polemiche del gruppo di minoranza Centrodestra Unito: "In apertura di seduta, il sindaco non ha sentito minimamente la necessità di informare l’assise sulla vicenda dell’Ato 3 per la gestione delle acque. Sarebbe stata opportuno inserire un punto apposito nell’ordine del giorno, o almeno una riunione con i capigruppo".

