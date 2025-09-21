Il bimbo che non esiste: "Una vicenda paradossale, va cambiato il sistema"

Una vicenda paradossale: si chiede l’attestazione di nascita allo Stato di origine dei genitori, la Guinea, laddove questo bimbo non è nato là e non è mai stato registrato in Guinea. In pratica l’Italia non lo riconosce e la Guinea non lo conosce. Un sistema distorto dal punto di vista giuridico, che complica i problemi anziché risolverli. Bisogna sollecitare il ministero affinché le direttive siano più snelle e funzionali alla realtà di tutti i giorni, adottando i principi del buon senso". A parlare è l’avvocato Narciso Ricotta, che collabora con la Anolf (Associazione nazionale oltre le frontiere) Macerata Cisl, prestando assistenza e consulenza gratuite. Il legale sta aiutando la famiglia di Kadiatou Diallo a risolvere il problema dell’atto di nascita del figlioletto, Thierno Amadou Bah, venuto alla luce due mesi fa all’ospedale di Macerata. Quando è andata a registrare il piccolo in Comune, per una svista (probabilmente da parte sua), sono stati invertiti nome e cognome. Il neonato quindi non ha ancora una vera identità legale. O meglio, ce l’ha, ma è sbagliata. Gli uffici hanno rimandato Kadiatou all’ambasciata, a Roma, dove le hanno spiegato che per la modifica è necessario un documento dalla Guinea. Ma questo non arriverà prima di altri cinque mesi. "Si chiede una certificazione che non ha alcuna logica – prosegue Ricotta –. Aver invertito i nomi è un errore materiale dovuto molto probabilmente alle indicazioni della donna, che ha difficoltà a parlare la lingua. Ma, una volta chiarito l’errore, dovrebbe essere corretto e basta. Perché l’atto di nascita è fondamentale ad esempio per le prestazioni sanitarie. Si parla tanto di ius soli, di creare le condizioni di accoglienza, favorire l’integrazione… e poi?". Ricotta precisa che la colpa non è dell’ufficio anagrafe, "che segue le direttive del ministero dell’Interno", ma di un sistema e di una burocrazia assurdi. A consigliare Kadiatou di rivolgersi all’avvocato è stato Sammy Odiowei Kunoun, responsabile Anolf Macerata Cisl: "Abbiamo solo fatto il nostro dovere – dice –. La famiglia vorrebbe avere anche il passaporto per il bimbo, ma serve comunque sempre l’atto di nascita corretto. Se presenta all’ambasciata quello scritto male, credo che il problema si complichi sempre di più".