"Il biodigestore si fa, costi minori"

Ieri il Cosmari ha risposto alle due organizzazioni sindacali anche in merito al biodigestore e all’accusa di “perdita di ogni forza propulsiva dell’attuale dirigenza“. "Il biodigestore si farà e il progetto è al vaglio della Provincia per l’autorizzazione – ha detto il presidente Giampaoli -. Non era entrato nel finanziamento, ma era stato comunque approvato dal Pnrr. Cosmari ha più volte chiarito che questa opera, anche con altri finanziamenti, va avanti, con la stessa potenzialità dell’impianto di compostaggio attuale. Riguardo ai costi di progettazione, non si tratta di 500mila euro come detto dai sindacati, ma di 300mila. Abbiamo già stabilito inoltre con l’Assm di Tolentino che il nostro metano andrà nei rubinetti serviti dalla municipalizzata". I vertici Cosmari hanno tenuto a precisare che, da parte della dirigenza, non c’è "nessuna stasi". "Il cda viene convocato settimanalmente – ha spiegato il direttore Pellei -. Abbiamo incontrato i sindacati, anche in presenza del personale d’azienda, in diverse occasioni. C’è sempre stata disponibilità, ma serve tempo per mettere in campo i progetti, non è una cosa che si fa dall’oggi al domani. Intanto prosegue l’iter del nuovo impianto TMB (trattamento meccanico-biologico) per i rifiuti indifferenziati". "È stato approvato il Piano triennale con il programma degli investimenti (39.500.000 euro circa) – ricorda il cda -, sono state approvate e sono in corso di perfezionamento le gare per la sostituzione di oltre un terzo del parco mezzi (15.000.000 euro), è stata approvata di recente una nuova organizzazione del personale. Non ci pare poco per un’azienda che non avrebbe programmazione". Il Cosmari conta oltre 600 dipendenti. "Questa società non rinnega il dialogo con le forze sindacali e con i lavoratori, anzi lo ha sempre caldeggiato – concludono Giampaoli e Pellei -. La situazione cogente degli ultimi due mesi, il periodo estivo e le necessità di operatività della direzione non ha permesso un incontro immediato, ma ciò non significa chiusura".