Il biologo Petretti conquistato dal museo di storia naturale

L’auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti si è trasformato in una specie di studio televisivo dove il biologo e divulgatore scientifico Francesco Petretti ha fatto una "piacevolissima chiacchierata", come lui ama dire, accompagnata da video e dai suoi immancabili disegni. L’incontro – organizzato da Comune, Museo civico di storia naturale, associazione Amici del museo e Macerata Musei – è stato preceduto da una visita al museo di Storia naturale, dove Petretti è stato accompagnato dal presidente dell’associazione Amici del Museo, Federico Landi, e dal responsabile del Polo Museale Unicam, Alessandro Blasetti. "Sono rimasto affascinato – dice Petretti – dal ricchissimo contenuto e dalle stanze del vostro museo di storia naturale che, come in molti altri luoghi, è ospitato in straordinari palazzi storici. L’Italia è piena di musei di storia naturale che, però, sono negletti. Questi luoghi sono piccoli templi dove il naturalista fa il suo pellegrinaggio, hanno sempre qualcosa di interessante da raccontare". L’assessore Katiuscia Cassetta ha ricordato come il museo sia fucina di tante attività e iniziative. Ha fatto cenno a collaborazioni con l’Università di Macerata e di Camerino "per dare nuova linfa al museo" e ha ricordato che sono stati imbastiti accordi con Michele Lanzinger, direttore del Museo di Scienze naturali di Trento e direttore dell’Icom, il quale "ha fatto una grande apertura nei nostri confronti per avere la giuste competenze nell’ambito della musealizzazione".