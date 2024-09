Il bivacco in centro storico. Spunta un riparo di fortuna sotto al busto di Lauro Rossi

Nei locali sotto il busto bronzeo del compositore Lauro Rossi, che si trova dietro l’ex casa del Catasto di piazza Mazzini, è stato trovato un alloggio abusivo o, perlomeno, ci sono gli indizi perché qualcuno vi abbia trovato rifugio. Ne dà notizia l’assessore Silvano Iommi in un post su Facebook. "Oggi – si legge – è stata trovata una probabile "camera d’albergo" abusiva, occupata, forse tempo fa, come mi è stato riferito, da un ignoto senza tetto. La porta di questa specie di cantina, chiusa da travi in legno, di proprietà comunale è stata forzata e ridotta in una sorta di discarica". Da qui l’esigenza di pulire quello spazio e ciò sarà fatto nei prossimi giorni. In questa zona si apriranno dei cantieri per effettuare lavori di ristrutturazione di alcuni edifici. "Il locale – dice ancora Iommi – si trova quasi sotto il bel busto bronzeo del compositore il cui peso sembra gravare su un altro vecchio solaio di un locale confinante che, a sua volta, risulta adiacente a grotte ipogee già crollate circa un anno fa. Adesso sarà avviata la fase di sgombero dei locali, ma sarà soprattutto necessario verificare lo stato delle varie strutture orizzontali di quel sito e poi trasferire, a scopo di protezione, l’importante bene culturale cercando un luogo sicuro e anche più visibile". Si sta così pensando di spostare il busto in un’altra zona della città e meno nascosto di dove si trova adesso. "Un’ipotesi – spiega l’assessore – è per esempio riportarlo in piazza Vittorio Veneto dove era stato collocato inizialmente e poi trasferito a causa del traffico. Si tratta di un busto molto bello, realizzato dal talentuoso scultore maceratese Carlo Panati nel 1910 in occasione del centenario della nascita del compositore. L’esigenza di spostarlo nasce dalla considerazione che quella zona, cioè dietro l’ex Catasto, sarà presto oggetto di lavori su alcuni edifici e in futuro anche per la nuova sede dell’Accademia di belle arti, così quel busto sarà circondato dai cantieri e dovrà sopportare vibrazioni".