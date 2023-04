Il bollettino di guerra sulle strade

Mauro

Grespini

In 14 mesi i carabinieri hanno rilevato in provincia 1.067 incidenti stradali. Dodici i morti, 551 i feriti. Un bollettino di guerra! La stragrande maggioranza di questi incidenti è dovuta a una serie di comportamenti scorretti come l’eccesso di velocità o la guida distratta e pericolosa a causa dell’utilizzo di cellulari oppure dell’assunzione di sostanze alcooliche o stupefacenti prima di mettersi alla guida. Dati allarmanti. Lo confermano le 300 patenti ritirate e le 5.588 multe elevate (in un caso su cinque per il mancato uso delle cinture). Difficile stupirsi: la strada è specchio fedele della società in cui viviamo. La strada è di tutti, come la Terra, ma siamo troppi distratti, irresponsabili o egoisti per esserne davvero convinti. Così accade che spesso facciamo del male non solo a noi stessi, ma anche a chi percorre quella stessa strada – perché è pure sua – e a chi magari viaggia al nostro fianco.

"Manca una cultura della sicurezza", dicono gli esperti. Ed è giusto impegnarsi tutti per colmare questo gap. A monte però c’è un’altra mancanza, ancor più grave e preoccupante, quella della "cultura della vita". Il grado di progresso di una civiltà si misura dalla capacità di custodire la vita: dal "no" alla guerra al sostegno dei profughi, dalla sicurezza sul lavoro al rispetto delle regole sulle strade. Chi si mette al volante ubriaco o peggio ancora sotto l’effetto di droghe compie un attentato alla propria vita e a quella altrui. Non sciupiamo un dono così bello come la vita. Amiamoci di più, prendiamoci cura anche degli altri.