Il boom c’è stato dal 2019: "Presto una sorta di targhino"

"Il nuovo codice della strada per i monopattini ha normative precise. Il casco è obbligatorio, non c’è una patente, va fatta un’assicurazione e il mezzo non può avere propulsori potenziati". Il comandante della polizia locale Danilo Doria spiega come viene regolata la circolazione dei monopattini, che hanno avuto un boom di utilizzo dal 2019. I mezzi non dovrebbero superare i 20 km/h e la circolazione può avvenire solo nei centri urbani dove il limite massimo è di 50 km/h. "Nella circolazione, il monopattino è equiparato ad una bicicletta. Il codice della strada prevede che si rispettino stop, precedenze, segnaletiche. L’ultimo regolamento in materia è stato emesso nel dicembre scorso, e ha avuto modifiche strutturali molto articolate".

Le caratteristiche tecniche dovrebbero essere associate ad un contrassegno di identificazione. Si andrà quindi a breve "a dover avere una sorta di targhino come quello dei ciclomotori". Al momento non è prevista una patente di guida, ma ci sono sanzioni ad hoc, che vanno da 100 euro a 400 euro per alcuni tipi di infrazioni, mentre altre tipologie di infrazione prevedono multe che vanno dai 200 agli 800 euro. "Le sanzioni più gravi sono quelle legate alla modifica del mezzo. Va fatto sì che la velocità sia limitata, tanto che, in base alle caratteristiche della strada, in alcuni tratti è prevista anche una velocità massima di 6 km/h. Va capito – evidenzia Doria –, che mentre prima l’utilizzo era più libero, ora c’è un regolamento preciso, in primis per tutelare chi li utilizza. Chi ha legiferato inizialmente non poteva rendersi conto della quantità di diffusione che i monopattini avrebbero raggiunto, molte cose che prima erano possibili ora sono limitate".

Riguardo alla questione di un’apposita patente, Doria si esprime dicendo che "serve sicuramente una maturità, ed associare la necessità di possedere un patentino come quello di un ciclomotore sarebbe a mio avviso opportuno. Nei grandi centri è un mezzo utilizzassimo, e più dagli adulti che dai ragazzi. Va ricordato che a bordo di un monopattino si è comunque un utente debole della strada". La normativa prevede anche che i monopattini non possano "sostare sui marciapiedi, con deroghe per aree indicate dai Comuni". Ad ogni modo, Doria specifica che "la sanzione per chi circola con un mezzo più potente del previsto prevede anche la confisca. L’obiettivo è far sì che la velocità, per la sicurezza di tutti, sia limitata".

Lorenzo Fava