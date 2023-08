Il boom della montagna "Rischi dietro l’angolo, serve più formazione"

di Paola Olmi

Record di iscritti alla sezione Cai di Macerata. È stata raggiunta a quota 450, numero massimo mai registrato da vent’anni a questa parte. "Nel 2020 – spiega Marco Ceccarani, presidente della sezione Cai di Macerata – i soci sono diminuiti di molto e nel 2021 si è recuperato ciò che avevamo perduto l’anno precedente. A seguire, il 2022 è iniziato molto bene con un aumento del 20% rispetto allo stesso periodo del 2021. Ora abbiamo raggiunto i massimi livelli, anche perché siamo tornati a fruire appieno delle nostre montagne".

Dopo il Covid la gente ha ripreso gradualmente a vivere la montagna?

"Sì, la nostra sezione è molto frequentata e non solo da adulti. Anche il gruppo giovanile sta crescendo: attualmente sono una quindicina, e nelle uscite i ragazzi sono accompagnati oltre che dalle guide, anche dai loro genitori anch’essi nostri soci. È una bella occasione per vivere la montagna in famiglia".

Le attività sono aumentate?

"Abbiamo ripreso l’attività escursionistica nella sua completezza e, anzi, abbiamo presentato nuove proposte che sono molto seguite potenziando l’offerta formativa".

Nel mese di agosto i Monti si affollano ma non sempre nel modo corretto

"Quando si va in montagna, anche se si fanno escursioni abbastanza semplici, c’è sempre da tener presente un potenziale grado di pericolo. Per questo non ci stancheremo mai di dire che è necessaria una formazione. In passato molta meno gente era attratta dalle montagne. Chi le frequentava era veramente appassionato e, di conseguenza, informato".

Ora invece?

"Ben venga che sia una mèta frequentata, ma è bene apprendere le indicazioni che noi insegniamo ai nostri corsi del Cai o che vengono date da altre associazioni. Un’escursione presenta sempre dei rischi e la cronaca recentissima – la donna dispersa a Sefro, i due uomini recuperati a Bolognola – ci rappresenta come accadano".

Manca la consapevolezza?

"Le sempre più frequenti richieste di soccorso fanno richiamo alla necessità di prevenzione e alla necessità che chi va in montagna debba essere l’escursionista consapevole, formato e informato".

Chi paga il servizio di soccorso?

"Nelle Marche è gratuito. In realtà ogni regione determina in modo differente il contributo che deve pagare chi ha necessità di essere soccorso. La regola generale è che le prestazioni di soccorso sono gratuite e totalmente a carico del Servizio sanitario nazionale in gran parte d’Italia ad eccezione di Piemonte, Lombardia, Trentino, e Veneto, Valle d’Aosta e Alto Adige".

È corretto secondo lei?

"Io sono dell’idea che se l’incidente è dovuto a negligenza, non sia corretto impegnare l’intera macchina di soccorso sottraendola potenzialmente a un incidente imprevedibile".