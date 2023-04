Il Borgo dei Borghi, in lizza Esanatoglia: il verdetto

Finalmente stasera, nel corso della trasmissione televisiva condotta a partire dalle 21.20 da Camila Raznovich su Rai 3, sarà svelato il nome del vincitore dell’edizione 2023 del Borgo dei Borghi. A rappresentare le Marche quest’anno è il caratteristico centro medievale di Esanatoglia che sfiderà i centri di Casoli per l’Abruzzo, Miglionico per la Basilicata, Diamante per la Calabria, Cetara per la Campania, Bagna di Romagna per l’Emilia Romagna, Marano Lagunare per il Friuli Venezia Giulia, Ronciglione per il Lazio, Campo Ligure per la Liguria, Bellano per la Lombardia, Monteroduni per il Molise, Castagnole delle Lanze per il Piemonte, Castro per la Puglia, Sant’Antioco per la Sardegna, Salemi per la Sicilia, Campiglia Marittima per la Toscana, Bondone per il Trentino Alto Adige, Citerna per l’Umbria, Issogne per la Valle d’Aosta, Possagno per il Veneto. "Al di là del risultato e della classifica che scopriremo – ha detto il sindaco Luigi Nazzareno Bartocci –, ringraziamo quanti hanno scelto Esanatoglia e grazie a questa iniziativa faremo scoprire di più le bellezze del nostro territorio".

Matteo Parrini