Il borgo e il mare protagonisti nel "Pomeriggio di Radio 1"

La città di Potenza Picena è stata protagonista mercoledì della nota trasmissione radiofonica "Il pomeriggio di Radio 1" in onda su Rai Radio 1, con la conduzione di Massimo Giraldi, Simona Arrigoni e Claudio De Tommasi. In diretta dalla frazione rivierasca di Porto Potenza, si è presentato l’assessore con deleghe al turismo e alla cultura Michele Galluzzo. Proprio lui è stato intervistato dall’inviato Ivan Cardia, nell’ambito della rubrica del programma che racconta e valorizza le bellezze del territorio italiano. Per questo, l’amministratore potentino ha illustrato agli ascoltatori le svariate peculiarità della sua città. Sempre con l’assessore Galluzzo si è parlato a lungo delle attrattive turistiche tra borgo e mare. Infine è stato ricordato anche il legame speciale che lega il Comune potentino con l’Argentina.