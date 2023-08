Il borgo si accende con il tradizionale Palio

Da oggi a Ferragosto San Ginesio si accende con il tradizionale Palio. Questa sera, alle 21.45 al chiostro di Sant’Agostino, Tributo alla Fornarina con Viviana De Marco, Fausto Palmieri, Olena Kocherga; domani alle 17 in piazza spettacolo per bambini e adulti "Il re delle caramelle", alle 18 all’auditorium di Sant’Agostino presentazione dei drappi del Palio Straordinario in onore del 60° anniversario del Ritorno degli Esuli e alle 19 presentazione del Campo del Palio. Alle 22 in piazza Gruppo alfieri e musici Servigliano G.A.M.S. Venerdì e sabato spettacoli al Colle Ascarano e in piazza; sabato alle 20.30 al chiostro di Sant’Agostino va in scena la Cena medievale con animazione a cura di I Lucuthea - Teatro-magia medievale Gruppo Musicaparole. Domenica Palio straordinario, lunedì Notte medievale e martedì 52esima edizione del Palio di San Ginesio.